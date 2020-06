Un film pour les déficients sensoriels et auditifs à la Rochelle

La Jeune Chambre Economique de La Rochelle, à l’initiative du projet d’équipement d’une salle de cinéma pour les déficients sensoriels et auditifs, organise pour la seconde fois une scéance de film audiodécrit et sous-titré. Ainsi le film “Donnant-Donnant” d’Isabelle Mergault sera projetée aujourd’hui à 18 h.

Par l’action de la Jeune Chambre Economique de La Rochelle, la salle 5 du CGR DRAGON, déjà équipée d’une bande magnétique pour les malentendants, est désormais la première salle de province à être équipée à demeure d’un système infrarouge pour déficients visuels (réception des audio-descriptions par casque).

Une fois par mois, un film adapté aux malvoyants et aux malentendants sera proposé dans cette salle. Après la projection de « Ces Amours là » de Claude Lelouch, une 2ème projection est proposée le 2 décembre avec « Donnant, donnant » d’Isabelle Mergault. Grâce à cette action, des distributeurs comme Gaumont s’engagent à audio-décrire et sous-titrer leurs films. Pour ne pas attendre l’obligation d’accessibilité des lieux publics en 2015, la Jeune Chambre de La Rochelle va transmettre son action à d’autres Jeunes Chambres de Poitou- Charentes et de France. D’autres associations d’autres départements sont aussi intéressées à poursuivre la démarche.

Cinéma CGR DRAGON

8 Cours des Dames

17000 La Rochelle

08 92 68 85 88