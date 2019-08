Un film pour combattre les préjugés sur le vieillissement

Fruit d’un partenariat de deux ans entre AG2R LA MONDIALE, PRÉMALLIANCE et le réalisateur Ludovic Virot, le film « Le Sens de l’Âge » est un documentaire émouvant mettant en scène six octogénaires qui bouleversent les idées reçues sur le grand âge. Sortie nationale au cinéma le 14 septembre.

Le réalisateur Ludovic Virot a choisi de donner la parole à six octogénaires qui nous aident, au travers de leurs témoignages pétillants de vie et d’envie, à mieux comprendre et appréhender le quatrième âge. Il prend ainsi le parti de s’intéresser à ce que vivent et ressentent intimement ceux qui s’inscrivent dans le grand âge. « Grâce à une augmentation de l’espérance de vie, la vieillesse n’est plus synonyme de sursis avant l’échéance finale. Elle est devenue un long moment qui ne demande qu‘à être pleinement vécu. C’est pourquoi mes personnages sont en mouvement » explique Ludovic Virot.