Un film d’animation pour sensibiliser aux conditions de travail

1 minute et 40 secondes suffisent pour expliquer qu’amélioration des conditions de travail et performance économique sont deux objectifs non seulement compatibles mais complémentaires.

Voilà ce que proposent l’ARACT Languedoc Roussillon et l’ANACT (1) dans un film d’animation. Avec un ton humoristique, une musique qui sonne comme une ritournelle et des messages simples, ce support original a été conçu comme un outil pédagogique pour débattre sur les conditions de travail et susciter de l’intérêt pour agir en entreprise. Ce dessin animé peut être diffusé comme support d’animation de réunion, outil de sensibilisation ou de formation… pour aborder autrement la question des conditions de travail et ainsi toucher un public plus large.

Ce court dessin animé met en scène deux situations de travail « dégradées » ayant un impact sur les conditions de travail : industrielle avec chaîne de production et tertiaire dans un centre d’appel.

Puis chacune de ces situations est reprise, cette fois avec des conditions de travail améliorées : organisation, équipements, ergonomie, collectifs de travail, management…

La musique « Plus dur, meilleur, plus rapide, plus fort » de La Pompe Moderne est une reprise de Daft Punk « Harder, better, faster, stronger ». La Pompe Moderne est un groupe de reprises à la mode sétoise créé en 2007 par Georges B. Ce film d’animation a été réalisé avec l’équipe de l’Atelier, école de dessin animé basée à Aniane près de Montpellier.

(1) Associations Régionales pour l’Amélioration des Conditions de Travail et Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail