Un festival d’idées pour sortir cet été

C’est l’été, et avec lui se font jour des festivals dans toute la France ! Depuis de nombreuses années, le CRTH accompagne les professionnels de la culture à la prise en compte des besoins des publics handicapés. Cela vaut tant pour les spectateurs, que pour les professionnels. Ceux qui accueillent, créent, enseignent, mais aussi pour les artistes interprètes, les techniciens.

Faites votre cigale, et chantez, dansez, jouez autant qu’il vous plaira !

Le CRTH ne se focalise pas seulement sur le théâtre, et est attentif plus généralement à toutes expressions artistiques que l’on appelle « Spectacle vivant ». Musique. Danse. Théâtre. Cirque, art de rue … Les festivals qui se dérouleront cet été 2015, programment toutes ces disciplines.

Oui, mais… Dans tout cela, qu’est-ce qui est accessible aux spectateurs handicapés ?

Comment savoir ? À qui s’adresser ? Que faire ? Car on ne peut pas dire non plus : on ne sait que choisir.

Si jusqu’alors, le choix se faisait était plutôt par défaut, il est vrai que de plus en plus, les offres prennent en compte les besoins de tous, avec plus ou moins de bonne fortune, mais quoi ?

Regardons d’où nous partions…

Le CRTH, créateur d’égalité, est partenaire du Festival d’Avignon et de bien d’autres.

Avec lui, grâce à lui, chacun dans ses réalités, nécessités, peut entrer dans la file de spectateurs et savourer la créativité, l’inventivité, l’audace… Le bon et le moins bon… La création quoi !

Alors, vous qui lisez ce message, faites savoir autour de vous que vous êtes attendus.

Venez ! Soutenez celles et ceux qui aujourd’hui s’engagent au bénéfice d’une culture de l’égalité.

Accompagnez leurs démarches de votre présence, de vos réseaux.

Plus vous serez nombreux à bénéficier de ce qui est mis en œuvre, plus l’objet se reproduira, se répandra, se banalisera. Sans oublier que parmi les spectateurs qui viennent se distraire, il s’en trouve qui sont là en tant que professionnels. Le CRTH travaille pour eux aussi.

Ils ont besoin de rester en lien avec la création de leurs pairs, de leurs amis et autres complices de jeu, de chant, de danse.

Qu’ils soient à divers niveaux handicapés, ils n’en sont pas moins en droit de travailler dans la culture.

Alors que vous soyez simple spectateur, amateur gourmand, futur artiste ou technicien en formation et naturellement professionnel en activité, demandez le programme !

Et n’oubliez pas que sur le site Internet du CRTH, vous trouverez une foule d’informations, de liens, de propositions.

Mais revenons à notre été :

Spectateurs déficients visuels : Pendant tout le Festival d’Avignon (Officiel et le OFF), “Les Souffleurs d’Images” Vous accompagnent au spectacle de votre choix ! Consultez le programme sur le site du CRTH www.crth.org

Sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, déficientes visuelles et ou auditives :

· Le Festival Contre-Courant

· Le Festival d’Avignon

· Le Festival Théâtr’enfants

· Le Festival Danse et arts multiples de Marseille

VOCALISATION DU GUIDE “TERRE DES FESTIVALS” DE LA REGIE CULTURELLE PACA Rubrique « événements adaptés » du www.crth.org

Par téléphone : au 01 42 74 17 87 les mercredis de 10 à 18h du 24 juin au 29 août 2015.

Le CRTH, via son antenne PACA, propose en ce mois de juillet 2015 sur le festival d’Avignon :

– Du 10 au 19 juillet son service gratuit « Souffleurs d’Images » en partenariat avec la Région Paca et du Groupe Audiens.

– Du 24 juin au 29 août 2015 le Programme « Terre de festivals » de l’été en PACA est disponible dans sa version audio sur le site Internet du CRTH, rubrique « événements adaptés ».

– Du 7 au 23 juillet, une permanence pour satisfaire vos besoins d’information : Quels lieux accessibles ? Quels spectacles adaptés ? Quelle programmation abordant le handicap ?

– Du 10 au 16 juillet, de 12h à 14h, une permanence pour les professionnels de la culture à l’Antenne de la Région Paca, Passage de l’Oratoire, Avignon. Sur rendez-vous, réservation : pascal.parsat@crth.org ou information@crth.org

– Le 16 juillet, deux conférences avec le SNES et La Scène, à l’invitation de la Maison des Professionnels. Cloitre Saint Louis, 20 rue du Portail Boquier, Avignon.

– Les 13 et 20 juillet de 10h30 à 12h. « Speed-dating » professionnels organisés par le SNES, à la Maison des Vins Inter-Rhône, 6 rue des Trois Faucons, Avignon. Entrée libre réservée aux professionnels.

À vous de jouer !

Pascal PARSAT – Fondateur du CRTH