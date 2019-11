Un étonnant rallye avec des malvoyants comme copilotes !

Le 21 mars, au départ de l’Institut d’éducation motrice de Richebourg, dans les Yvelines, s’est déroulé le 1er Rallye de printemps, organisé par l’association Handi Rally Passion, créée par Benoît Cousin.

Cette épreuve de navigation pour voitures «historiques» avait la particularité d’accueillir, parmi les 32 concurrents, une dizaine d’adolescents handicapés, dont Solaine, non-voyante. Pour qu’elle puisse indiquer l’itinéraire à son pilote, son «road-book» avait été traduit en Braille. «J’imagine la route et je la ressens par les mouvements de la voiture. expliquait-t-elle. C’est bien de pouvoir piloter quelqu’un et d’être actif».

«Je m’attendais à plus dur», déclarait Medhi Sahoui, un des adolescents scolarisés à l’Institut d’éducation motrice de Richebourg. Bernard Rivière emmenait Mathieu Schaeler à bord d’un coupé Peugeot 504. «Il est perspicace et a rapidement compris toutes les astuces», déclarait-il, stupéfait des capacités de son copilote.

«Pour eux, c’est un moyen d’approcher la normalité, témoignait Benoît Cousin, père de Mathieu, lui aussi handicapé moteur. Leur participation active en tant que coéquipiers doit les aider à développer leur autonomie et leur sens des responsabilités».

De leur côté, les équipages habitués à ce type de rallyes n’ont pas été déçus. Pour départager ces initiés, l’organisateur avait ponctué les 150 km de l’itinéraire de quelques difficultés, dont une lecture de carte assez complexe. À cet exercice, l’équipage Clin-Reberioux, engagés avec une MGA, écopait du minimum de pénalités.

Mais la surprise venait de Mathieu Cousin et de Mathieu Schaller qui terminaient 1er et 3 ème, respectivement conduits par Robert et Bernard Rivière.

À la remise des prix, Benoît Cousin annonçait les projets de l’association. «En juin, dans le cadre de la Ronde des Alpes, l’expérience sera renouvelée avec d’autres jeunes, victimes d’accidents de la route».

Association Handi Rally Passion 8, Grande rue 78 770 – Auteuil le Roy Tél. : 00 33 (0)1 30 88 50 22