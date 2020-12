Un espace Handicap Conseil au Salon Admission Postbac Île-de-France

Ce salon, organisé à quelques jours de l’ouverture de la procédure officielle de préinscription admission postbac, est le seul événement à associer l’information sur la procédure de préinscription au choix d’une filière ou d’une formation pour tous les lycéens franciliens.





Création d’un espace Handicap Conseil – La nouveauté 2012 :

– Incitation des lycéens présentant un handicap à poursuivre leurs études supérieures : conseils spécifiques, accompagnement avec du tutorat, témoignages d’étudiants

– Mobilisation des responsables de mission handicap des universités et des entreprises (Accenture, Areva, BNP, Crédit Agricole, Disneyland, RATP, SNCF, etc.), des responsables d’associations (Agefiph, Arpejeh, Droit au Savoir, Fedeeh, etc.) et des conseillers d’orientation spécialisés

– Communication spécifique à destination des enseignants référents dans les lycées