Un ensemble de documents techniques et pédagogiques pour les Journées territoriales de l’accessibilité

A mi-parcours entre l’adoption de la loi et son plein effet, Jean-Louis Borloo, Valérie Létard, Dominique Bussereau et Benoît Apparu ont souhaité mobiliser, dans chacun des départements, tous les acteurs de cette démarche sociétale nécessaire, en lançant « Les Journées territoriales de l’accessibilité »* D’ores et déjà programmées un peu partout en France suite à la mobilisation des préfets, ces journées ont deux objectifs majeurs. Il s’agit d’abord de dresser un constat de l’accessibilité à l’échelon et dans le périmètre qui concerne chacun d’entre eux. Il faudra aussi repérer les bonnes pratiques, les valoriser dans le cadre de l’Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle.

Afin que ces journées se passent dans les meilleures conditions possibles, le ministère a transmis aux préfectures de départements un ensemble de documents techniques et pédagogiques visant à répondre aux différentes questions des intervenants sur les thèmes suivants :

– L’accessibilité au logement des personnes Handicapées

– Le point sur les premiers schémas directeurs d’accessibilité des services de transports collectif

– Elaboration du PAVE (plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements de l’espace public : guide juridique et pratique à l’usage des maires

– Le stationnement réservé aux personnes handicapées ou à mobilité réduite : guide juridique et pratique à l’usage des collectivités territoriales

– Bâtir accessible. Un enjeu pour tous

Ce n’est pas en 2014 qu’il faudra se réveiller

Les résultats de ces journées seront transmis à l’observatoire interministériel de l’accessibilité installé le 11 février dernier afin de pouvoir faire le point sur la mobilisation des acteurs locaux et le cas échéant de proposer des mesures pour faire face aux problèmes rencontrés.

La loi du 11 février 2005 porte en elle une promesse, celle de rendre la cité accessible aux personnes handicapées à l’horizon 2015. Cette promesse, les services de l’état, les collectivités locales et l’ensemble des acteurs impliqués doivent l’honorer car les personnes handicapées attendent en effet depuis longtemps les moyens de participer pleinement à la vie professionnelle, éducative, sociale et culturelle de la société.

Les ministres et secrétaires d’état admettent que l’objectif est ambitieux mais ils insistent sur le fait que, contrairement aux idées reçues, il concerne l’ensemble de la population, car chacun d’entre nous peut être touché à un moment ou à un autre de sa vie par un problème de perte d’autonomie. Le ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer souligne régulièrement l’importance de la politique de l’accessibilité et, pour Jean-Louis Borloo, « le message est clair, ce n’est pas en 2014 qu’il faudra se réveiller. Et c’est maintenant qu’il faut donner un coup d’accélérateur! »

* http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-JTA-par-departement.html