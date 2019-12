Un Dualski sur le toit de l’Europe!

Victime il y a quelques années d’un grave accident de montagne l’ayant privé presque totalement de l’usage de ses jambes, Jean-Yves Michellod vient de réaliser cet exploit autant sportif qu’humain.Le 7 mai 2009 à 10h15, il a atteint le sommet du Mont-Blanc après plus de 5h de marche avec ses béquilles.

Partis du refuge Vallot à 5h du matin après une nuit agitée à plus de 4300m, Jean-Yves et toute son équipe de guides et de porteurs ont atteint le sommet du Mont-Blanc par l’arête des Bosses. Après avoir assemblé le Dualski (un prototype du nouveau Scarver de Tessier) démonté pour le portage, Jean-Yves a pu réaliser la première descente en ski assis de la face Nord du Mont-Blanc.

Bravo Jean-Yves!