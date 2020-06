Un drôle de tandem

Thierry Keller est aveugle, sourd et souffre d’une maladie qui attaque les nerfs de la tête et de nombreuses autres affections. Cet Alsacien, père de famille de quarante-sept ans, se bat depuis plusieurs années pour prouver qu’il y a une vie au-delà du handicap. Hier, il a quitté sa ville, Wittelsheim, pour entamer un raid en tandem qui le mènera en compagnie de son ami Fernando Da Silva, pilote de l’engin, jusqu’à Calvinos. Thierry Keller s’est promis de rejoindre le lieu de vacances de ses amis à vélo. Soit 2100 km, en vingt étapes, ponctuées de trois journées de repos. On peut suivre les étapes du raid sur le blog: www.raidwittelsheimcalvinos.skyrock.com