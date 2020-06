Un documentaire sur le sida ce soir sur MTV

À l’occasion de la journée mondiale du sida, la chaîne de télévision MTV diffuse ce soir le documentaire ” Me, Myself & HIV “. Ce film permet de découvrir le quotidien de deux jeunes séropositifs.

Ce documentaire d’une heure produit par Staying Alive Foundation de MTV et Firecracker Films permet au téléspectateurs de se plonger dans la vie de deux jeunes atteints du sida. On découvre d’abord Slim qui habite en Zambie. DJ et musicien de 21 ans, il a été infecté via sa mère. Cette dernière est décédée quand Slim avait 15 ans. Il voudrait une petite amie mais il a difficile à parler de sa maladie car il craint l’exclusion. Il se soigne, prend des médicaments mais accepte difficilement cette situation.

Angelikah, étudiante américaine de 25 ans, a eu un passé tumultueux marqué par la drogue, l’alcool et le sexe. Elle a été contaminée par l’un de ses partenaires.

A travers ces deux portraits MTV veut sensibiliser son public jeune.

” Me, Myself & HIV ” le 1er décembre à 22h30 sur MTV