Un documentaire militant sur la conception psychanalytique de l’autisme

PARIS, (AFP) – L’association Autistes sans frontières publie un documentaire militant et poignant, “Le mur”, où la conception de beaucoup de pédopsychiatres et psychanalystes français sur l’autisme s’oppose à celle de nombre de scientifiques et des associations de familles.

Ce documentaire de 52 mn -sous-titré : “la psychanalyse à l’épreuve de l’autisme”- est projeté mercredi soir à Paris, alors même que s’achève une consultation publique ouverte en juillet par la Haute autorité de santé, qui doit mettre au point des recommandations de bonne pratique de l’accompagnement et du suivi de l’autisme.

Fondé sur des entretiens avec des psychanalystes et des rencontres de familles d’enfants autistes, il se veut une “véritable démonstration par l’absurde de l’inefficacité de l’approche psychanalytique de l’autisme”.

La réalisatrice Sophie Robert a rencontré une vingtaine de pédopsychiatres et psychanalystes français, pour qui “il y a beaucoup à voir entre autisme et psychose”. Même si certains d’entre eux ont estimé à d’autres occasions que l’autisme a des causes “multiples et variables” nécessitant des approches multidimensionnelles, incluant certaines techniques éducatives spécialisées.

En 2000, rappelle Autistes sans frontières, la chercheuse de l’Inserm Monica Zilbovicius a vu dans l’autisme “un trouble neurologique entraînant un handicap dans l’interaction sociale”, correspondant à “des anomalies dans le sillon temporal supérieur” du cerveau.

Pour les psychanalystes interrogés, l’autisme pourrait être la conséquence d’une dépression maternelle, d’une mauvaise relation avec l’enfant, voire d’un refus de l’apport masculin pour la conception. Certains parlent de mère “psychogène”, de “stade de folie transitoire” de la mère, voire de “désir incestueux”.

Que font les psychanalystes devant un enfant autiste ? “J’en fais très peu, j’attends qu’il se passe quelque chose”, dit l’un. “J’essaie d’apprivoiser l’enfant, je me tiens en retrait”, dit un autre.

En contrepoint, des familles avec enfants autistes montrent les progrès réalisés en utilisant des méthodes éducatives et comportementales. Guillaume, considéré jadis comme autiste profond, est aujourd’hui dans une école ordinaire, en 6ème, avec le seul accompagnement d’une auxiliaire de vie.