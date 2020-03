Un DJ paraplégique héro d’un film américain indépendant

Dans les salles le, 8 mai 2013, Sympathy for delicious est le premier long métrage de Mark Ruffalo en tant que réalisateur. Ce film américain indépendant traite du handicap avec intelligence, humour, originalité et justesse.

Dean « Delicious D », est un DJ prometteur devenu paraplégique et SDF suite à un accident de moto. Après avoir participé à une cérémonie religieuse en espérant se soigner par la foi, il découvre soudainement qu’il a le pouvoir surnaturel de guérir les gens par magnétisme. Mais ironie du sort, il ne peut s’en servir pour lui-même. Il décide alors d’utiliser son pouvoir pour en tirer gloire et profit en rejoignant un groupe de rock dont il va devenir le phénomène de foire. Mais cette notoriété soudaine peine à soulager la douleur générale qui hante sa vie et pour guérir réellement, il devra affronter ses pires démons et se réconcilier avec lui même.

Le personnage du DJ paraplégique est interprété par Christopher Thornton, lui-même handicapé et auteur du scénario. Le film a obtenu le Prix spécial du Jury au Festival de Sundance et sera distribué sur 30 copies sur le territoire français.





Pour plus d’informations sur le film : http://www.films-sans-frontieres.fr/sympathyfordelicious/





Casting : Mark Ruffalo (AVENGERS, ZODIAC, ET SI C’ETAIT VRAI), Orlando Bloom (LE SEIGNEUR DES ANNEAUX, PIRATES DES CARAÏBES, LE HOBBIT), Juliette Lewis (TUEURS NES) et Christopher Thornton.