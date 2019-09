Un diurétique améliorerait des symptômes de l’autisme

Selon une étude menée par des chercheurs de l’Inserm rendue publique en décembre, un diurétique pourrait atténuer la sévérité de certains troubles de l’autisme.

L’essai, en double aveugle, a porté sur soixante enfants, âgés de 3 à 11 ans, atteints d’autisme, incluant le syndrome d’Asperger. Ils ont reçu, par tirage au sort, pendant trois mois, soit le diurétique (1 mg de bumétanide par jour) pour « réduire les niveaux de chlore » * dans les cellules, soit un placebo. Les enfants ont été suivis pendant quatre mois, le dernier mois ne comportant aucun traitement. La sévérité des troubles autistiques des enfants a été évaluée au démarrage de l’essai, et à la fin du traitement. Bien que non curatif, il entraîne, pour les trois quarts des enfants traités, une diminution de la sévérité des troubles autistiques, d’après les chercheurs de l’Inserm. À l’arrêt du traitement, certains troubles réapparaissent. « Même s’il ne peut pas guérir la maladie, le diurétique diminue la sévérité des troubles autistiques de la plupart des enfants. D’après les parents de ces enfants, ils sont plus « présents » », selon Yehezkel Ben-Ari (Inserm, Marseille, France) un des co-auteurs de l’essai avec le Dr Eric Lemonnier, pédospychiatre spécialiste de l’autisme (CHU de Brest). À titre d’exemple, des professionnels no-tent une attention et un contact amélioré. Pour déterminer la population concernée par ce traitement, les chercheurs ont déposé une demande d’autorisation pour faire un essai dans plusieurs centres à l’échelle européenne et, à terme, obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour cette indication. Les chercheurs soulignent la nécessité d’évaluer l’effet à long terme de ce type de traitement et d’approfondir la recherche sur ses mécanismes d’action. Un spécialiste, le professeur émérite Uta Frith (ucl Institute of Cognitive Neuroscience, Londres) se dit pour sa part « sceptique » pour avoir vu nombre de traitements de l’autisme surgir puis disparaître. Elle juge « modeste » l’effet du médicament, mais souligne néanmoins le caractère sérieux de l’essai.

*Le bumétanide, diurétique longtemps utilisé pour traiter l’hypertension artérielle, réduit L’association Vaincre l’autisme a dé-ploré le « triste bilan » de ce qui était une grande cause nationale en 2012, et écrit une lettre ouverte à la ministre de la Santé, Marisol Touraine, et au gouverne-ment, jugeant notamment « impératif de réorganiser le financement » de l’autisme. le taux de chlore dans les cellules. Or, sou-tient le professeur Ben Ari, études expéri-mentales à l’appui, les concentrations de chlore dans les neurones sont anormalement élevées lors de troubles du développement cérébral, comme l’autisme.