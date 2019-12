Un défi humain, technique et sportif

En 2010, trois marins valides et trois marins handicapés s’élanceront à bord du Jolokia, bateau de 50 pieds open, spécialement adapté pour permettre aux équipiers handicapés d’assurer leur rôle à la manoeuvre. À bord de cette véritable plate-forme d’innovation pour l’accessibilité, l’équipage tentera d’établir le record océanique de l’Odyssée des Épices, 9000 milles entre l’île de Groix et l’île Maurice via le cap de Bonne-Espérance. Bien au-delà du défi sportif, le Défi Intégration démontre que le handicap, bien intégré en amont des projets, constitue un réel levier de progrès qui pousse les équipes à adapter leurs modes de fonctionnement, à se mobiliser, à innover et à se dépasser. Le baptême du bateau le Jolokia aura le vendredi 4 décembre 2009 à 19h45 Hall1, Allée M, Stand 20 Marine Nationale

au Salon NAUTIC Paris – Porte de Versailles – Paris 75015 (Le bateau est situé à l’extérieur devant le hall 1)