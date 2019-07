Un concours pour de nouveaux projets innovants

À l’occasion du congrès annuel de l’American Academy of Audiology, « Audiology NOW! », qui s’est tenu à Boston (États-Unis) en avril, lafondation Oticon et l’Ida Institute (institut à but non-lucratif) ont lancéun grand concours afin d’encourager l’émergence de nouvelles idéespour une meilleure compréhension de la perte auditive, de sa perceptionauprès du grand public, et des actions concrètes pour lutter contre ce fléau.

Intitulée Ideas, Speak Up -Action and Awareness for Hearing Loss, cette action de sensibilisation sous forme de concours se veut ouverte à tous et est financée parla Fondation Oticon, en partenariat avec l’Institut Ida. Chaque personne est invitée à soumettre ses idées en ligne pour des projets de sensibilisation qui pourraient prendre vie, afin d’apporter des changements au niveau local, national ou même international et encourager les gens à agir.« L’Institut Ida n’a de cesse de démontrer que la collaboration avec autrui peut conduire à des réponses, des solutions à de nombreux problèmes et à des avancées significatives », déclare Niels Boserup, président de la Fondation Oticon. « L’Ida Institut mettra en pratique son expérience de l’innovation et des partenariats afin de recueillir, traiter et évaluer les idées soumises pour de futurs projets qui pourraient bénéficier aux personnes ayant une déficience auditive.»Ce concours d’idées a pour vocation de stimuler la créativité et l’expérience des individus aussi bien dans les secteurs privés que publics, dans les universités, les associations ou encore au sein de foyers. Les internautes pourront voter pour les meilleures idées dès le mois d’octobre et jusqu’en février 2013.Les dix meilleures initiatives pourront alors devenir réalité. Les trois meilleurs projets seront présentés lors du prochain congrès « Audiology NOW! », qui aura lieu du 3 au 6 avril 2013 dans la ville côtière d’Anaheim au sud de Los Angeles. La participation au concours en ligne est gratuite et ouverte à tous.

Pratique

Pour s’inscrire, rendez-vous sur :www.awarenessforhearingloss.com.