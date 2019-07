Un concours de cuisine pour dépasser le handicap

Près de 115 équipes participeront à la 14e édition du concours de cuisine Sodexo pour personnes handicapées. Partage, esprit d’équipe et créativité sont les ingrédients de cet événement qui se tiendra dans les établissements* dont Sodexo est le partenaire. Par ailleurs, l’entreprise annonce la signature de son 3e Accord Handicap pour la période 2012 à 2014.

Donner aux résidents l’opportunité d’exprimer leur talent, proposer aux établissements un thème mobilisateur, encourager l’entraide avec les collaborateurs Sodexo, tels sont les objectifs du concours organisé par l’entreprise. Chaque équipe est composée :

• d’une personne handicapée de l’établissement,

• d’un éducateur,

• d’un cuisinier Sodexo.

Ensemble, ils imaginent leur propre recette et concourent amicalement lors des différentes épreuves de sélection : demi-finale et finale régionales, avant d’atteindre la finale nationale qui se déroulera le 28 juin au siège de Sodexo France (Guyancourt), présidée par le chef Olivier Roellinger ! Après le mille-feuille, c’est au tour des biscuits d’être à l’affiche du concours, dont le thème 2012 est « Créez un dessert gourmand avec des biscuits ».

Un haut niveau d’exigence

À chaque manche du concours, les équipes ont deux heures pour réaliser huit portions individuelles d’un dessert identique, qu’elles présentent à un jury constitué de représentants du milieu médico-social et de professionnels de la restauration. Chaque recette est évaluée selon des critères de présentation, d’originalité, de saveur, de respect des normes d’hygiène, de faisabilité en restauration collective et de capacité à travailler en équipe. Et parce que pour certains participants les gestes les plus simples comme pétrir une pâte, couper des fruits ou décorer un gâteau constituent une victoire sur le handicap, Sodexo prépare dès à présent la prochaine édition du concours !

Faire de l’insertion un engagement au quotidien

Chaque jour, les 910 personnes en situation de handicap qui travaillent chez Sodexo en France démontrent leur volonté et leur grande capacité d’adaptation. Alors que les objectifs fixés dans le cadre du deuxième Accord Handicap (2009- 2011) ont été dépassés, l’entreprise vient de signer un 3e Accord Handicap par lequel elle s’engage, au terme de l’année 2014, à :

• embaucher 160 personnes handicapées supplémentaires (dont 24 agents de maîtrise et 9 cadres) ;

• accueillir 120 stagiaires ;

• former 50 apprentis ;

• maintenir dans l’emploi au moins 100 collaborateurs déclarés inaptes à leur poste de travail.

Par ailleurs, chaque année, Sodexo forme dans les Ésat (Établissement et service d’aide par le travail), aux côtés de ses clients, plus de 120 personnes aux métiers de la cuisine : composée de cinq modules (comme les préparations froides, préparations chaudes, légumerie…), cette formation de plus de 9 mois s’appuie sur des outils et des postes de travail adaptés.

* Sodexo emploie 36 000 personnes et offre à ses clients une large gamme de services dans plusieurs segments de clientèles : en entreprises, hôpitaux, maisons de retraite, maison d’accueil pour personnes handicapées, établissements pénitentiaires, bases militaires, stades, parcs de loisirs et lieux d’exceptions.