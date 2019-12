Un concert pour s’engager

Concert des engagés de L’ADAPT le 18 décembre à Paris.





La solidarité est la forme d’engagement réciproque la plus aboutie dans nos sociétés… et lorsqu’un chef d’orchestre, ici, Pejman Memarzadeh, décide de consacrer la musique à cet engagement, il se tourne vers le monde associatif qui oeuvre pour des causes justes.

Le concert donné au profit de L’ADAPT grâce au mécénat du Groupe Pomona dans le cadre des Saisons de la Solidarité de l’Orchestre de l’Alliance s’inscrit dans cette démarche d’engagement réciproque à travers un partenariat d’excellence entre une création culturelle, une association et une entreprise. L’ADAPT accompagne depuis plus de 80 ans les personnes en situation de handicap et privilégie dans son nouveau projet associatif l’accompagnement des jeunes à travers une thématique forte « Préparer l’avenir des jeunes avec les jeunes ».

C’est justement au profit de jeunes handicapés que cette soirée est consacrée. D’abord parce que la recette du concert sera versée à un projet, « Vert de Terre », avec la construction d’une serre pédagogique et ensuite parce que L’ADAPT souhaite sensibiliser des jeunes à la musique classique. C’est dans cet esprit de développement de compétences et d’insertion sociale et professionnelle que le Groupe Pomona, spécialiste de la distribution alimentaire a contribué généreusement à la réussite de cette soirée.

Le Concert des Engagés de L’ADAPT annonce ainsi l’ouverture d’une politique culturelle de l’association.

La Programmation de la soirée

Antonio Salieri,

La Locandiera

Allegro assai

Andantino

Presto

Joaquin Rodrigo,

Concerto d’Aranjuez pour guitareet orchestre

Allegro con spirito

Adagio

Allegro gentile

Felix Mendelssohn,

Symphonie n°4 en la majeur dite “italienne” op.90

Allegro vivace

Andante con moto

Con moto moderato

Saltarello -Presto

Orchestre de l’Alliance

Pejman Memarzadeh, direction

Emmanuel Rossfelder, guitare

Date et lieu

Mardi 18 décembre 2012 à 20h30 à la Salle Gaveau 45 rue La Boétie -75008 Paris Métro Miromesnil ( lignes 9 et 13) Parking à 500 mètres, boulevard Haussmann