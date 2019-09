Un colloque sur les risques psychosociaux le 5 février à Paris

L’avènement d’une nouvelle catégorie de risques, les « risques psychosociaux » dans le champ de la santé et de la sécurité au travail et sa montée en puissance dans le débat social est manifeste tant sur les scènes, médiatique, politique, juridique qu’au sein même du monde du travail. Cette mobilisation déclarée autour de ce qui s’est érigé en un temps record comme « un problème de santé publique majeur » s’accompagne rarement d’une analyse des fondements et des présupposés de cette nouvelle catégorie. Pourtant, si les « RPS » semblent recouvrir une réalité lourdement vécue, leur conceptualisation au plan scientifique mérite d’être interrogée. Ce colloque a pour objectif de clarifier les enjeux théoriques mais aussi praxéologiques de cette nouvelle catégorie de risques.

Programme

8h30 ACCUEIL ET INSCRIPTIONS

9h00 INTRODUCTION : Gilles Amado et Jacqueline Barus Michel, rédacteurs en chef de

la NRP

PRESENTATION DU COLLOQUE : Malika Litim, Maitre de conférences en psychologie, Université Paris 13

9h20 1ÈRE TABLE RONDE: Quel risque psychosocial? Enjeux de pouvoir, enjeux de santé

Animée par Florence Giust-Desprairies, Professeure à l’Université Paris 7

Vincent de Gaulejac , Professeur de Sociologie, Université Paris 7, Directeur du LCS. Entre autisme et nécessité d’agir: le pouvoir politique face aux risques psychosociaux

Pierre Roche , Chercheur au CEREQ. Plaisir, souffrance et puissance d'agir au travail

Pascale Molinier, Professeure de psychologie, Université Paris 13. La souffrance au risque de son instrumentalisation ?

11h00 PAUSE

11h30 2ÈME TABLE RONDE: «Risques Psychosociaux», quels possibles pour quelles actions?

Animée par Dominique Lhuilier ,Professeure Chaire de psychologie du travail du CNAM

Yves Clot , Titulaire de la Chaire de psychologie du travail du CNAM et directeur du CRTD, Conflit sur la qualité du travail, un risque à prendre

Philippe Douillet , Responsable du projet « Prévention des risques psychosociaux », ANACT « Risques psychosociaux », une opportunité pour négocier le travail?

Magali Manzano, Psychologue du travail, Santé au travail 72, La prévention des risques psychosociaux : retour d'expérience d'un psychologue du travail en service de santé au travail

13h FIN DE LA MATINÉE-DÉBAT

Pratique :

COLLOQUE: « Les Risques Psychosociaux », une nouvelle catégorie sociale ?

Samedi 5 février 2011, de 8h30 à 13h

ESCP EUROPE

79 avenue de la République, 75011 Paris (Métro Saint-Maur)