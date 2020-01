Un colloque sur la qualité de l’air dans nos environnements de proximité

Dans le cadre du programme Primequal, le Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) organisent, à Lyon, les 26 et 27 janvier, un colloque sur le thème de « la qualité de l’air dans nos environnements de proximité », avec l’appui de l’Institut National de l’EnviRonnement industriel et des rISques (INERIS) et en étroite collaboration avec l’Université Lyon 1.

Les résultats des recherches menées depuis 2007 dans le cadre du programme Primequal, sur la population atmosphérique de proximité, seront présentés à un auditoire très varié. Tous les acteurs intéressés par les questions de qualité de l’air à l’échelle locale (gestionnaires, décideurs publics, industriels, associations, scientifiques, …) pourront faire valoir leurs points de vue respectifs et apprécier les avancées de la recherche sur un sujet qui mobilise également de façon croissante l’attention du grand public.

Parmi les thématiques abordées, on citera le développement de traceurs de pollution de proximité, l’évaluation de l’exposition de la population à la pollution, tant à l’intérieur des bâtiments qu’à l’occasion des déplacements urbains, ou encore la gestion de la pollution de proximité.

En complément des présentations des projets scientifiques, des temps d’échanges sont prévus pour faciliter les échanges et les débats. Le colloque permettra ainsi, non seulement de mettre en évidence les enjeux majeurs de cette problématique à l’interface de la qualité de l’air et de la santé environnementale, mais aussi de faire dialoguer l’ensemble des parties intéressées par ces questions et/ou impliquées dans leur compréhension et leur gestion.

Programme et inscriptions en ligne sur le site www.primequal.fr

Lieux : Manufacture des tabacs, 6 Cours Albert Thomas, 69008 Lyon