Un colloque sur la fragilité de l’enfant et de l’adolescent à Nancy

La Croix-Rouge française organise au Palais des Congrès de Nancy, le 27 janvier 2011, une journée nationale “Fragilité de l’enfant et de l’adolescent dans une société en mutation : protection et bientraitance »

Cette journée permettra de débattre, d’échanger et de croiser nos regards sur les besoins, les modes de prise en charge et d’accompagnement de l’enfant et de l’adolescent en situation de vulnérabilité