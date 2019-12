Un colloque sur la fragilité à Lyon

L’Arche en France organise le colloque « Fragilités Interdites ? Tous fragiles, tous humains » les 19 et 20 février 2011 au Centre de Congrès de Lyon. Au cours de cet événement alterneront des interventions en plénière (conférences ou tables-rondes), des ateliers et des temps de partage, pour apporter une approche pluridisciplinaire, globale et personnelle de la fragilité (philosophique, sociologique, économique…).

L’Arche en France, fédération reconnue d’utilité publique, regroupe 27 associations accueillant 1100 adultes handicapés mentaux dans les lieux de vie et de travail. « Nous pensons que reconnaître la fragilité, celle des autres et la nôtre, peut être source de renouveau, individuel et collectif, et permet de construire des relations fécondes, explique L’Arche en France La valeur d’une société se mesure à la manière dont elle traite ses membres les plus fragiles. »

Succès du premier colloque organisé en janvier 2009

Les 24 et 25 janvier 2009, le colloque « Fragilités interdites ? Plaidoyer pour un droit à la fragilité » s’est tenu à l’Université des Sciences Sociales de Toulouse en présence de plus de 700 participants. A noter que plus de trois cents demandes formulées n’ont pas pu être accueillies par manque de places, signe de l’intérêt très important que ce thème de la fragilité suscite.

Le programme était organisé autour de 5 grandes conférences (Xavier Emmanuelli, Marie Balmary, Jean Vanier, Elena Lasida et Lytta Basset) et de 5 ateliers thématiques proposés le samedi après-midi (fragilité et exclusion, fragilité et monde du travail, fragilité et monde de la santé, fragilité et éducation, fragilité et religions).

L’atmosphère très chaleureuse et la qualité des contenus et de l’organisation ont été unanimement reconnues. Les actes du colloque ont été publiés en octobre 2009 chez Albin Michel sous le titre : « Fragilités, force ou faiblesse ? »

A ce jour, il s’en est vendu à plus de 8000 exemplaires.

Retrouvez le colloque 2009 sur notre site www.fragilites-interdites.org et visionnez les extraits de certaines interventions comme celle de Xavier Emmanuelli, “La permanence de la fragilité”.

Le programme Fragilités Interdites ? Tous fragiles, tous humains 19&20 février 2011 – Centre de Congrès de Lyon interdites.org. www.fragilites-interdites.org

Samedi 19 février

9h Accueil

9h30 Conférences en plénière :

Actualité des fragilités – Bruno Frappat,

Notre humanité commune – Julia Kristeva

Guérir la fragilité ? – Axel Kahn

13h Déjeuner

14h30 Ateliers au choix

Santé

Travail

Exclusion

Jeunes

Ecoute

Expression artistique

18h15 Projection du film L’Epreuve des mots suivi d’un débat

Temps libre – Possibilité de se restaurer sur place

20h Soirée sur le thème « Fragilités et création », avec l’intervention de Jean Vanier « la Personne fragile, source de vie »

Dimanche 20 février

9h Accueil

9h30 Conférences en plénière

Le passage à l’âge adulte: carrefour de fragilités – Jean-Marie Petitclerc

Quoi faire de nos failles ? – Michela Marzano

Fragilité des individus, fragilité de la nation – Jean-Paul Delevoye

12h30 Conclusions par Erik Pillet, Président de L’Arche en France

Informations Pratiques

Lieux : Centre de Congrès de Lyon, 50 quai Charles de Gaules, Lyon 6ème (www.ccc-lyon.com)

Inscription et paiement en ligne sur www.fragilites-interdites.org