Un colloque pour évaluer les situations de handicap d’origine psychique

Dans la lignée des Rencontres scientifiques “Évaluer pour accompagner” du 12 février 2009, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie organise le 19 mars 2009 au Palais des congrès de Versailles un colloque sur l’évaluation des situations de handicap d’origine psychique.

Cette journée s’inscrit dans un contexte de profonds changements, qui concernent à la fois la place croissante des usagers et des familles, la collaboration entre les professionnels des champs sanitaire et médico-social et les réorganisations institutionnelles majeures en cours.

Elle vise à susciter une réflexion sur la question de l’évaluation des besoins des personnes, entre les différents acteurs intervenant dans les situations de handicap d’origine psychique, et à favoriser des pratiques partenariales au sein des différents territoires, notamment entre l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH et les équipes des secteurs psychiatriques.

Les résultats d’une expérimentation nationale, basés sur l’étude de 120 cas réels d’enfants et d’adultes dans 15 départements, seront présentés comme support des travaux de cette journée. Ils seront ponctués des remarques et analyses de professionnels y ayant directement contribué.

L’ensemble de cette démarche a pour objectif d’améliorer à terme les processus d’évaluation globale et dynamique, au service des usagers et de leur entourage familial et avec leur pleine participation.