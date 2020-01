Un colloque international de périnatalité à Avignon

Du 17 au 19 mars l’ARIP présente le IXème colloque international de périnatalité « Soigner, prendre soin du bébé et de ses parents » au Palais des Papes d’Avignon. Ce colloque ambitionne d’associer curiosité pour des recherches fondamentales récentes, pour des recherches-actions novatrices, et pour des renouvellements de pratique quotidienne.

« Soin » renvoie en français à la fois à « soigner » (to cure) et à « prendre soin » (to care). De multiples professions traitent, soignent et prennent soin de femmes enceintes, de bébés, de futurs pères et de parents de bébé. L’évolution en profondeur de nos pratiques de soin est une nécessité pour mieux répondre à leur besoins, demandes et attentes. La mise à l’épreuve de ces pratiques de meilleure qualité permet leur diffusion. Des échanges entre les différents professionnels de différentes institutions sur ces évolutions permettent de ne pas les cloisonner dans un seul secteur du soin médical, du soin psychique ou du soin social, et de repenser les modalités du travail en groupe autour d’une famille en devenir. Pour ce processus de transformation partagé il est nécessaire de tenir compte des recherches et des réflexions les plus récentes concernant les sciences biologiques et les sciences sociales.

Aperçu du programme (sous réserve de modifications)

Vous pourrez entre autre assister aux conférences de Jean-Pierre Bourgeois (neurobiologiste, Institut Pasteur, Paris), Daniel Marcelli, Françoise Molénat, Joelle Rochette-Guglielmi, Serge Tisseron et de

Lynne Murray (Winnicott Research Unit, professeur au département de psychologie, Université de Reading -GB) et Peter Cooper

– Effets de la dépression post-natale sur le développement de l’enfant : différents devenirs, différents mécanismes ?

Philippe Rochat (professeur de psychologie à l’Université Emory d’Atlanta, Georgia – USA)

– Le soi et les autres au début de la vie

René Roussillon (professeur de psychologie à l’Université Lumière-Lyon2, psychanalyste)

– Le besoin de créer et le soin.

Tobie Nathan* (professeur de psychologie, ethnopsychiatre, Université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis) et Saskia Walentowitz (anthropologue)

Ainsi qu’à l’une des tables-rondes :

1- Avant la naissance, autour de la naissance/mieux prendre soin des soignants en périnatalité

Des émotions avant la naissance : prendre soin des soignants et des liens entre eux dans l’accueil des familles. Des TISF, des sages-femmes, des psys, des formateurs en périnatalité en parlent.

Odile Tagawa (sage-femme) et Paul Cesbron (gynécologue-obstétricien), avec François Edouard (administrateur associatif), Martine Lavigne (technicienne en intervention sociale et familiale), Danielle Capgras-Baberon (sage-femme), Oguz Omay (psychiatre)…

2- La Présentation de l’enfant

« Ce n’est pas la mère qui accouche mais le groupe » (René Kaës) : quand les « nouvellement parents » sont isolés, la PMI, les lieux d’accueil enfants-parents : des lieux où peut se vivre une « parentèle » groupale du bébé.

Sylviane Giampino (psychanalyste) et Pierre Suesser (pédiatre), avec Christine Lalire directrice LAEP), Natacha Sire (éducatrice), Agnès Marandet (pédiatre), Isabelle Lefèvre (pédiatre) …

3- Des « psys » et des berceaux

Des équipes spécialisées de (pédo)psychiatrie prennent soin de la (future) mère, du (futur) père et du bébé et s’attachent, avec eux et les professionnels qui les entourent, à la construction d’un « berceau groupal » pour le bébé.

Michèle Anicet (pédopsychiatre) et Marie-Noëlle Petit (psychiatre) avec Germaine Spinosi (psychiatre), Marina Douzon-Bernal (pédiatre) Nicole Garret-Gloanec pédopsychiatre), Annick Halimi (pédopsychiatre), Anne-Lyse Barbier (puéricultrice), Elisabeth Darchis (psychologue, thérapeute familial)…

4- Prendre soin de la « Qualité »

Dans les services de haute technicité médicale, des procédures qualité exigeantes s’appliquent. Elles vont de pair avec une attention portée aux besoins développementaux et relationnels du bébé et à l’accueil des parents. Une très grande rigueur est aussi nécessaire dans les équipes de soin psychique et de travail social qui interviennent en périnatalité.

Véronique Millet (néonatologue) et Marie-Rose Dulguérian (psychologue), Martine Vermillard (puéricultrice), Marie-Laure Cadart (anthropologue), Françoise Jardin (pédopsychiatre), Bernard Franjou (architecte), Julianna Vamos* (psychologue)…

* intervenants sollicités

Retrouver l’intégralité du programme et la liste complète des intervenants sur arip.fr