Un collège pour enfants en difficulté

En septembre, le collège La Chrysalide va ouvrir ses portesà Saint-Nazaire. Sa particularité : il accueillera des enfantsprésentant des troubles du développement intellectuel.

À la rentrée scolaire 2012, une école d’un nouveau genre va voir le jour. En effet, un collège pour adolescents de 12 à 18ans ayant des troubles du développement intellectuel avec ou sans troubles de la personnalité ouvrira ses portes entre Saint-Nazaire et la Presqu’île Guérandaise(44).« C’est un projet familial, confie Angelina Haguenauer, présidente de l’association à l’origine du projet, dont le petit neveu est atteint d’un handicap. On est parti du constat qu’il y a un fossé entre la Clis(ndlr : Classe d’Inclusion Scolaire, pour les écoles primaires) et les ULIS (ndlr :Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire, pour les collèges et lycées) »Le collège La Chrysalide a pour vocation de « créer un petit cocon pour permettre aux enfants de continuer à apprendre ».Ce nouvel établissement, un peu spécial, propose un accueil à la journée. Celle-ci ce partage entre un temps d’enseignement et de développement personnel des enfants et un temps de préparation à la vie professionnel principalement avec des artisans, « qui vont venir présenter leur métier, afin de permettre aux enfants de voir ce qu’ils aiment ou pas ».L’école accueillera dès le 4 septembre prochain 12 enfants et trois encadrants, dont un enseignant, une auxiliaire de vie et une coordinatrice d’ateliers. Pour finir, la présidente a tenu à le préciser: « On s’est engagé pour deux ans auprès des parents, mais on aimerait que ce projet s’inscrive dans la durée. On recherche donc des partenariats, pour nous apporter des fonds ». Le message est lancé !

Florian Jurdic