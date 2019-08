Un cocon de bien-être

En février, une résidence de retraite « aides et bien-être » ouvrira ses portes en Provence. C’est à Signes, village calme et connu pour la qualité de son air, la commune étant la plus boisée du Var, que se situe cette demeure baptisée Le Cocon. Le concept de ce logement repose sur la sécurité (présence journalière, assistance 24h/24h), le confort (entretien du linge de maison et nettoyage de l’appartement hebdomadaire), la restauration, le confort, la convivialité et l’animation. La maison comporte par ailleurs des espaces collectifs permettant des instants d’échanges et de plaisirs pour briser la solitude.

Contact: 06 60 14 41 65 ou residencelecocon@hotmail.fr