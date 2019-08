L’Unapei, la Fédération française du sport adapté (FFR) et la Fédération française de rugby (FFR) agissent pour développer l’intégration de jeunes autistes dans les clubs de rugby depuis 2007. « Un club, un autiste » a pour but de favoriser l’insertion sociale des jeunes autistes par la pratique d’un sport collectif. Les écoles de rugby sont sollicitées pour accueillir, avec l’aide d’équipes éducatives spécialisées de la FFSA, des enfants de 6 à 13 ans.

A ce jour, une soixantaine d’intégrations sont en cours ou ont été réalisées.

Tous les ans, grâce au soutien de la Fédération française de rugby (FFR), un match du Tournoi des Six Nations met en avant cette action. À cette occasion, une haie d’honneur, composée d’enfants autistes accompagnés de leurs parents et d’éducateurs, encadre l’arrivée des joueurs sur le terrain. En 2007 et 2008, un spot a également été diffusé sur les écrans du Stade de France.