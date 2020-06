Un clip pour changer le regard de la société sur le polyhandicap

À l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées, l’association Noémi, qui œuvre pour changer le regard du public sur le polyhandicap, propose de découvrir en ligne son clip de sensibilisation.

« Quand on parle de polyhandicap, on se heurte d’abord à une certaine appréhension et aussi à beaucoup d’incompréhension. “Le polyhandicap n’est pas l’association de deux handicaps physique et mental ou mental et sensoriel, c’est malheureusement beaucoup plus compliqué que cela.

Les handicaps dont sont atteintes ces personnes ne s’additionnent pas, ils se multiplient. Les personnes polyhandicapées sont fragiles, totalement dépendantes

d’autrui pour tous les gestes de la vie quotidienne.“C’est ainsi que l’association noémi définit ces personnes dont elle s’occupe au quotidien.

alors comment parler de handicap en publicité sans tomber dans le cliché de la campagne choc, de la campagne moralisatrice ou “voyeur“ qui dénonce sans nous permettre de réellement changer les choses ?

À l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées du 3 décembre, l’agence Leo Burnett signe en collaboration avec Google pour l’association noémi, un film émouvant qui retrace une véritable aventure humaine. des parents et leurs enfants – tous volontaires – se sont prêtés à un jeu : celui de reproduire des grimaces projetées sur un écran. nous sommes témoins de cette expérience. Les grimaces s’enchaînent et nous voyons en miroir le couple parent/enfant tentant de les reproduire… Jusqu’à ce qu’ils découvrent une personne atteinte de polyhandicap en train de grimacer. Le film nous montre “sans filtre“ leurs réactions : 100% des enfants, sans se poser la moindre question, continuent le jeu. Mais qu’en est-il des parents ?

C’est bien la question du regard que pose cette expérience.

Pourquoi lorsque nous devenons adultes perdons-nous cette spontanéité, cette aisance à regarder les autres simplement ? Et si la plus belle chose que nous pouvions offrir aux personnes atteintes de handicap, c’était un autre regard ? Un regard différent, non pas un regard qui juge ou qui se dérobe mais un regard qui interroge, qui nous engage à reconsidérer la question du handicap dans nos sociétés. Pour plus d’intégration et plus de tolérance : ce film est une invitation à regarder (à nouveau) la différence avec des yeux d’enfants ».

Plus d’infos sur : http://www.assonoemi.fr/