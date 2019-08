Un clavier adapté aux personnes handicapées

Copyplastic, entreprise réunionnaise spécialiste de la conception 3D, a développé, à destination des enfants et adultes handicapés, un clavier guide-doigt pour faciliter l’utilisation d’un ordinateur aux personnes souffrants de tremblements ou de troubles moteurs, notamment en limitant les erreurs de frappe. Solide et facilement transportable de par sa petite taille, il est compatible avec tous les ordinateurs sans avoir à débrancher le clavier principal. Il existe pour Mac et PC, en mode USB ou sans fil, avec des grandes ou petites lettres et en sept couleurs différentes. Plus d’infos sur : www.copyplastic.com