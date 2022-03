Un chien-guide dans une bande dessinée pour sensibiliser les enfants

Ecouter article Ecouter article

“Amy pour la vie”, une bande dessinée qui vise à sensibiliser les enfants à travers une histoire d’amitié entre un chien-guide et sa jeune maîtresse

« Amy pour la vie : L’amour est un mot à 4 pattes », est une nouvelle bande dessinée qui s’adresse à la jeunesse. À travers le récit d’une enfant malvoyante, qui partage son quotidien avec un chien-guide, elle aborde le thème de la vie avec un handicap, et plus particulièrement avec une déficience visuelle.

Sensibiliser les jeunes générations à travers l’histoire d’un chien-guide et de sa jeune maîtresse

Cette œuvre est une réelle innovation pour sensibiliser les enfants, mais également les personnes privées du sens de la vue. Grâce à cette bande dessinée, les jeunes vont pouvoir comprendre le quotidien d’une enfant déficiente visuelle et le rôle d’un chien-guide. L’ouvrage comporte plusieurs fiches d’explications thématiques pour informer les lecteurs sur la vie avec un chien-guide. Ces fiches pratiques sont d’une grande aide car elles permettent d’acquérir des connaissances sur le quotidien d’une personne aveugle ou malvoyante, comme la façon dont on doit aborder une personne déficiente visuelle ou la façon dont est formé le chien-guide..

Parmi les thèmes évoqués :

– Pourquoi un chien pour aveugle ?

– Comment parler à un aveugle ?

– L’éducation du chien-guide

– Le chien-guide, partout, tout le temps

– Le chien-guide n’est pas malheureux

– Préparer son déplacement, pour quoi faire ?

Une bande dessinée qui sort de l’ordinaire

Grâce à une histoire émouvante, celle de Amy, une jeune fille malvoyante de 8 ans qui récupère son chien-guide, Kita, on va pouvoir suivre la naissance d’une amitié pleine de rebondissement entre découvertes de la vie, des amis, mais aussi de nombreuses bêtises. La bande dessinée nous apprend, non seulement, le déroulement de la formation d’un chien-guide, mais également le quotidien d’une jeune fille déficiente visuelle. C’est un réel outil éducatif pour les jeunes, et même pour les adultes qui peuvent être confrontés à une personne malvoyante ou aveugle.

Cette œuvre a été scénarisée par Christophe Cazenove et Jérôme Derache et elle a été mise en images par Cécile Brosseau. Cette bande dessinée palpitante sera disponible à partir du 27 avril dans les librairies de France. Il sera également possible de la retrouver sur le site internet de Bambou Édition, au prix de 10,95 euros.

Pour plus d’informations, vous pouvez retrouver la bande dessinée : ici

Noémie Rochefeuille