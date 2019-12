Le 10 septembre, une journée spéciale est proposée aux personnes handicapées pour découvrir le château du Haut-Koenigsbourg en Alsace.

« Un château pour tous » est l’occasion de profiter d’un programme exclusif de visites adaptées aux différents handicaps : visites en langues des signes française et internationale (LSF et LSI) pour les personnes sourdes, visites pour les personnes déficientes intellectuelles, visites multisensorielles pour les personnes mal et non voyantes, visites sécurisées avec portage par les pompiers pour les personnes en fauteuil…

Certaines visites sont également proposées en allemand pour les publics handicapés germanophones.

Dans un souci de confort de visite, la réservation est obligatoire pour toutes les visites proposées dans le cadre de la manifestation « Un château pour tous ».

La réservation est possible du lundi au vendredi au 03 88 82 50 60,

sur haut-koenigsbourg@cg67.fr.

Légende photo : Un programme sur mesure est proposé, en fonction du handicap, de l’âge ou du niveau de compréhension des personnes.