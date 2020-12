« Un château pour tous », les 11 et 12 septembre 2010

Listen to this article Listen to this article





Les 11 et 12 septembre prochains, le château du Haut-Koenigsbourg organise « Un château pour tous ». Cet événement incontournable offre l’occasion aux personnes handicapées de partager un moment privilégié en famille, entre amis ou en groupe. Durant ces deux jours, le monument alsacien met à l’honneur son offre de visites adaptées. Quels que soient son âge et son handicap, chacun peut découvrir la forteresse et son histoire grâce à une programmation de visites ajustées et sécurisées. En outre, l’édition 2010 permet de découvrir les nouveaux modes d’interprétation qui, depuis juin, facilitent la découverte du château et de ses richesses.

« Un château pour tous » est l’occasion de profiter d’un programme exclusif de visites adaptées aux différents handicaps : visites en langue des signes française (LSF) pour les personnes sourdes, visites pour les personnes déficientes intellectuelles, visites multisensorielles pour les personnes mal et non voyantes, visites sécurisées avec portage par les pompiers pour les personnes en fauteuil… Certaines visites sont également proposées en allemand pour les publics handicapés germanophones. Dans un souci de confort de visite, la réservation est obligatoire pour toutes les visites proposées dans le cadre de la manifestation « Un château pour tous ». La réservation est possible du lundi au vendredi au 03 88 82 50 60, sur haut-koenigsbourg@cg67.fr ou par fax au 03 88 82 50 61.

Une large mobilisation

Les 11 et 12 septembre, le personnel du château du Haut-Koenigsbourg s’associe à de nombreux bénévoles pour faire vivre aux visiteurs handicapés un moment inoubliable. Cette année, des pompiers du Centre Alsace et l’association « Libre » se mobilisent une nouvelle fois pour rendre l’ensemble du circuit de visite accessible aux personnes en fauteuil, tandis que « Axa Atout Coeur » apporte son soutien logistique. De plus en plus plébiscité, ce rendez-vous annuel requiert une forte mobilisation.

Programme de la manifestation

Accueil des visiteurs déficients auditifs

Samedi 11 septembre

14h15 – 15h15 Visite commentée interprétée en LSF Tout public

Dimanche 12 septembre

10h30 – 11h30 Visite ludique interprétée en LSF Jeune public

Accueil des visiteurs à mobilité réduite

Samedi 11 septembre

15h45 – 17h45 Visite découverte en français Jeune public

15h45 – 17h45 Visite ludique en français Jeune public

15h45 – 17h45 Visite commentée en allemand Tout public

16h00 – 18h00 Visite commentée en français Tout public

Dimanche 12 septembre

14h45 – 15h45 Visite commentée extérieure en français Tout public

15h15 – 16h15 Visite ludique extérieure en français Jeune public

Accueil des visiteurs déficients visuels

Samedi 11 septembre

14h00 – 15h00 Visite ludique en français Jeune public

Dimanche 12 septembre

10h30 – 12h00 Visite commentée en allemand Tout public

14h30 – 16h00 Visite commentée en français Tout public

Accueil des visiteurs déficients intellectuels

Samedi 11 septembre

14h30 – 15h30 Visite commentée en français Tout public

Dimanche 12 septembre

14h00 – 15h00 Visite ludique en français Jeune public

14h00 – 15h00 Visite commentée en allemand Tout public

Une forteresse accessible à tous !

De nouveaux modes d’interprétation pour plus d’autonomie…

Fort de son expérience de près de 15 ans, le château du Haut-Koenigsbourgpropose toute l’année des visites diversifiées et adaptées aux différents handicaps. Pleinement intégrée à la politique du Conseil Général du Bas-Rhin en faveur des personnes handicapées, cette offre culturelle s’élargit en 2010 avec de nouveaux outils d’interprétation. Avec chaque année près de 2.000 visiteurs handicapés, le monument se devait de développer, en plus des visites spécifiques pour les groupes, des outils permettant la découverte de l’édifice plus librement. Le château du

Haut-Koenigsbourg dispose à présent :

– d’un espace d’interprétation audiovisuel dédié aux personnes à mobilité réduite. Aménagé dans le moulin du château, il a été pensé pour s’adapter aux besoins du plus grand nombre, tant dans son accessibilité physique que dans son contenu. Un film de 20 minutes y est projeté en continu et révèle les détails significatifs de la forteresse et de ses collections. Diffusé par casque individuel, le commentaire est trilingue (en fr., all., angl.) et modulable selon l’âge et le niveau de compréhension. Une incrustation en langue des signes et des soustitrages trilingues permettent également la compréhension du film.

– d’une maquette tactile au 1/150e. Installée à l’entrée du monument, une maquette de 2 m de long permet d’apprécier l’architecture du château du Haut-Koenigsbourg. Par un habile jeu de textures, chaque détail de construction est mis en relief. Des légendes en caractères latins et en braille (en fr., all., angl.) facilitent la compréhension de l’ensemble.

– de visio-guides en LSF pour les personnes déficientes auditives. Munis de cet

appareil, les visiteurs sourds peuvent découvrir le monument à leur rythme (disponible à la location en billetterie, 4 € en sus du droit d’entrée).

– d’audio-guides en français pour les visiteurs déficients visuels. Le commentaire, en audiodescription, s’appuie sur plusieurs éléments sensoriels pour appréhender la forteresse, tout en intégrant des informations utiles à la déambulation et à la sécurité (disponible à la location en billetterie, 4 € en sus du droit d’entrée).

Des livrets en braille et en relief sont en cours de réalisation (en fr.). Ils seront prêtés gratuitement d’ici fin 2010. Au total, le Conseil Général du Bas-Rhin a engagé, entre 2009 et 2010, 430.000 € dans la réalisation de ces nouveaux outils. L’État a soutenu ces initiatives à hauteur de 90.000 €.

L’accessibilité, une priorité de toujours !

Le château du Haut-Koenigsbourg accorde une large attention à son accessibilité physique et culturelle. Dans un souci de pertinence et de sécurité, son offre de visites à destination des publics handicapés est testée régulièrement par des associations. Le château du Haut-Koenigsbourg possède le label « Tourisme et Handicap » pour ses activités à destination des publics déficients auditifs et des publics déficients intellectuels. Enfin, il participe à l’insertion des travailleurs handicapés en faisant appel à des Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT).

Chaque année depuis 2006, un des artistes de l’ESAT-l’Évasion réalise le visuel de la manifestation « Un château pour tous ». Cindy Wenger a créé celui de l’édition 2010. Les supports de communication de l’événement sont imprimés par L’ESAT du Sonnenhof.

Renseignements et réservations

Château du Haut-Koenigsbourg

67600 Orschwiller

du lundi au vendredi

Tel. : +33 (0)3 88 82 50 60 – Fax : +33 (0)3 88 82 50 61

haut-koenigsbourg@cg67.fr

www.haut-koenigsbourg.fr

Dates et horaires

Les 11 et 12 septembre 2010 de 9h15 à 17h15 (horaires d’ouverture de la billetterie). Pour les horaires des visites, se référer au programme de la manifestation, disponible sur demande auprès du service « accueil et réservation » du château et sur www.haut-koenigsbourg.fr.

Droits d’entrée – « Un château pour tous »

Entrée gratuite pour toute personne handicapée et un de ses accompagnateurs. Le droit d’entrée habituel s’applique aux autres visiteurs :

Plein tarif : 7,50 € – Tarif réduit : 5,70 €

Gratuit pour les moins de 18 ans

Accessibilité et confort

 5 places de parking réservées aux personnes handicapées

 Chemin de terre de 300 m en légère montée (supérieure à 5 %)

 L’accès à la billetterie compte 5 marches

 Le circuit de visite comprend 300 marches de hauteur et d’orientation différentes (premier escalier au contrôle des billets)

 Les marches les plus délicates sont marquées d’une bande blanche

 Des sièges de repos sont répartis sur tout le circuit de visite

 Accès au circuit de visite autorisé aux chiens guides et d’assistance

 Pour plus de sécurité, il est recommandé aux personnes non-voyantes d’être accompagnées

 Sanitaires adaptés aux personnes à mobilité réduite à l’entrée du château

 Boucles magnétiques individuelles à disposition des visiteurs à la billetterie

Accès

A35, sortie 17 par Kintzheim ou sortie 18 par Saint-Hippolyte, N59 par Lièpvre Une navette, accessible aux personnes en fauteuil dessert le château depuis la gare de Sélestat. Chaque navette dispose d’une place pour une personne en fauteuil. La réservation est donc conseillée, du lundi au vendredi, au 09 72 67 67 67.