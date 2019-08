Un chariot pour tester l’accessibilité des trottoirs

Peter Axelson, américain en fauteuil roulant depuis 1975, a inventé « Prowap » un chariot capable de déterminer, à partir des caractéristiques du sol, si la voie est accessible ou non aux fauteuils roulants. Lorsqu’on le pousse, le chariot active ses nombreux capteurs (GPS, topométrie, webcam… » et analyse de manière autonome toutes les données recueillies pour évaluer en temps réel l’accessibilité du trottoir. Actuellement testé dans le Nevada, il pourrait devenir un outil non négligeable pour évaluer l’accessibilité des villes et de leurs différents quartiers. www.beneficialdesigns.com