Un certificat « Management & handicap »

Grenoble École de Management (GEM) et l’association Hanploi s’associent pour faire avancer la réflexion et les actions autour du handicap dans l’entreprise. Première réalisation unique en France : le lancement du certificat « Management & handicap » proposé dès cette année aux étudiants de l’école Supérieure de Commerce de Grenoble.

Cette certification dédiée au manage -ment et à la question du handicap en en-treprise, a pour but de responsabiliser les étudiants face aux obligations et aux enjeux du cadre légal mais égale-ment « de changer le regard et les représen-tations des étudiants sur le handicap grâce à une formation basée sur l’expérience et la prise de conscience, explique Marion Sebih, chargée des partenariats pour Hanploi. Ils seront prêts à favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap lorsqu’ils seront eux-mêmes en entreprise ».Cette certification se déroulera en trois temps :

• Acquisition de connaissances : tous les étudiants de 2e année du Pro-gramme Grande École bénéficient depuis cette année d’une séance de cours dédiée au management et à la question du handicap en entreprise. Un module d’approfondissement à distance sur cette même thématique sera également mis en place en 2013.

• Valorisation de leur vécu et prise de recul : tout au long de leur cursus, et à partir d’expériences en lien avec le handicap, les étudiants devront rédiger un « journal d’apprentissage » dans lequel ils relateront leurs observations concer-nant l’intégration du handicap dans leur sphère professionnelle, extra-profession-nelle ou personnelle. Chaque étudiant sera accompagné par un tuteur qui favorisera la prise de recul et la réflexion sur le rôle de manager face à la question du handicap dans l’entreprise.

• Évaluation : les étudiants seront évalués selon un référentiel de compétences développé par Gem et Hanploi spéci-fiquement pour ce certificat. Le jury, composé essentiellement de profession-nels de l’entreprise, sera animé par des membres de l’association Hanploi et des professeurs de Grenoble École de Mana-gement.