Un Centre pour accompagner dans la durée

Sébastien Jumel, Maire de Dieppe, Jean-Louis Garcia, président de la Fédération des APAJH et Martine Téral, Présidente de l’APAJH 76 et Déléguée nationale de la Fédération des APAJH à la Grande dépendance ont inauguré, le 19 septembre 2009, le centre « Henri Wallon », à Dieppe. Il regroupe un Centre Médico-Psycho Pédagogique (CMPP), un Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) et un CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce). Depuis le 5 janvier 2009, il accueille dans ses nouveaux locaux des enfants et des adolescents en situation de handicap ou en difficulté dans leur vie psychologique, leur développement ou leur apprentissage.