Un cas de cancer pour 440 enfants en France

Selon une étude basée sur le Registre national des tumeurs solides de l’enfant (RNTSE) et le Registre national des hémopathies malignes de l’enfant (RNHE), 8 473 nouveaux cas de cancers ont été recensés chez les enfants de moins de 15 ans résidant en France entre 2000 et 2004. Soit un cas pour 440 enfants (en incluant les tumeurs cérébrales bénignes) et 0,5 % des 320 000 cancers détectés en 2005 dans la population. La moitié de ces cancers touchent des enfants de moins de cinq ans.

En 2005, les cancers de l’enfant ne représentent que 0,2 % des décès par cancers mais sont la deuxième cause de mortalité entre un et 14 ans après les accidents, avec 20% des décès. Les cancers les plus fréquents sont les leucémies (29%), les tumeurs du système nerveux central (23%), les lymphomes (12%) et les neuroblastomes (8%).

L’étude, qui est la première basée sur les registres nationaux, a été publiée par l’Institut de veille sanitaire (InVS) dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH).

Source : Viva