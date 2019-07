Un “carnet de vie” pour transmettre…

Transmettre des messages aux amis et aux proches, laisser sa trace, léguer des cadeaux souvenirs, faire connaitre ses volontés anticipées en cas d’hospitalisation ou de décès, communiquer des informations sur son patrimoine financier et immobilier, sur son testament… Mais aussi faire réaliser le film, l’histoire ou l’album de sa vie ? Autant de raisons aujourd’hui de tenir son Carnet de Vie.

Innovation majeure dans le domaine des services à la personne, le Carnet de Vie offre grâce à Internet (www.etherna.fr) un espace infini, à un coût modeste (à partir de 3€ par mois), pour transmettre en toute sécurité, tout au long de sa vie, l’essentiel à ses proches.

Créée par Arnaud Lang, 35 ans, également fondateur de PC30 , leader en France du dépannage informatique à domicile, et Jean Morisson, 55 ans, spécialiste en communication institutionnelle, Etherna Family Services a pour ambition de révolutionner l’approche de la mort, de la fin de vie et de réduire le grand décalage qui existe aujourd’hui entre les attentes des Français et la réalité de leur fin de vie.

Après la carte Vitale pour sa santé, le livret A pour son épargne, le passeport pour ses voyages, le Carnet de Vie devient le document indispensable pour transmettre l’essentiel : ses valeurs, sa mémoire et garder le lien avec son entourage jusqu’à la fin de sa vie et au-delà.