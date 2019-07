Un calendrier et une campagne pour l’emploi des personnes handicapées visuelles

« Changez de point de vue : embauchez un aveugle ! » : C’est la thématique de la nouvelle campagne de sensibilisation menée par la Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France (FAF) et relayée dans son nouveau calendrier 2014.

Objectif : alerter l’opinion publique sur la situation alors qu’un aveugle sur deux est aujourd’hui au chômage, mais aussi sensibiliser le monde de l’entreprise à cette question.

« Une nouvelle fois, et toujours pour la bonne cause, nous avons détourné l’image de certaines personnalités politiques ou célébrités, toujours à leur insu, commente Vincent MICHEL, président de la FAF. Tout devient de plus en plus difficile chaque jour pour les personnes privées de la vue. Les maux qui rongent le « peuple de la nuit » rendent ses conditions de vie de plus en plus inacceptables : chômage, scolarisation difficile, transports, voierie, et plus généralement vie de la cité difficilement accessible, voire inaccessible. Dans quelle société voulons-nous vivre ? Celle du vivre ensemble ou celle qui écrase les plus faibles ? ».

Au-delà de sa campagne de sensibilisation, la FAF souhaite mettre en place des outils concrets pour rendre cette inclusion professionnelle possible. En ce sens, elle lancera officiellement, dans le courant du 1er trimestre 2014, sa hotline informatique dédiée aux personnes déficientes visuelles utilisant les nouvelles technologies, notamment grâce au partenariat signé avec le Groupe Randstad le 22 octobre dernier, en présence de Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée

Pour en savoir plus : www.embauchezunaveugle.fr