Un best-seller à enregistrer par les internautes pour les personnes aveugles

PARIS, (AFP) – Les internautes sont appelés à donner de la voix à partir de lundi au côté de grands artistes pour enregistrer le best-seller d’Harlan Coben “Ne le dis à personne”, à destination des aveugles et des malvoyants. Cette deuxième édition du “Livre AudioSolidaire” accueille les comédiens Lambert Wilson, Véronique Jannot, le chanteur Cali et l’écrivain Jean Mattern, qui ont enregistré l’introduction du roman.

Rien de plus simple pour participer à cette opération de solidarité et de sensibilisation au handicap visuel organisée par l’Association Valentin Haüy du 3 octobre au 3 novembre. En se rendant sur le site www.avh.asso.fr, l’internaute peut enregistrer en quelques minutes un ou plusieurs passages du roman de l’auteur américain, qui a gracieusement associé son livre à cette initiative.

Adapté au cinéma par Guillaume Canet en 2006 avec François Cluzet et Kristin Scott-Thomas, “Ne le dis à personne” est une histoire d’amour mêlée d’émotion et de tension dramatique.

L’Association Valentin Haüy, créée en 1889 par Maurice de La Sizeranne, devenu aveugle à lâge de 9 ans, a pour objectif de lutter avec et pour les personnes déficientes visuelles pour la reconnaissance de leurs droits, leur participation à la vie sociale et professionnelle, le développement de leur autonomie ou encore l’information du grand public sur ce handicap. En France, 65.000 personnes sont aveugles, et 1,2 million sont considérées comme malvoyantes. Près d’un quart des personnes âgées de plus de 75 ans sont atteintes de malvoyance.