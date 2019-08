Un best-seller à enregistrer par le public pour les aveugles

Rien de plus simple pour participer jusqu’au 31 octobre à cette troisième édition du Livre AudioSolidaire, opération de solidarité et de sensibilisation au handicap visuel. La participation est gratuite et l’enregistrement ne prend que quelques minutes. Il suffit de se rendre sur le site de l’Association Valentin Haüy, organisatrice de l’opération Livre AudioSolidaire, www.avh.asso.fr, et de lire un ou plusieurs passages du roman. Alors, n’hésitez pas à mêler vos voix à ce projet de fraternité vocale !

Près de 1 000 internautes ont déjà prêté leurs voix à l’enregistrement du best-seller de David Foenkinos, La Délicatesse, à destination des personnes aveugles et des malvoyants. L’auteur s’est lui-même engagé dans l’opération en lisant les premières lignes de son roman, porté à l’écran par Stéphane et David Foenkinos, avec Audrey Tautou et François Damiens dans les rôles titres. Un exemplaire dédicacé de La Délicatesse, offert par les éditions Gallimard, sera de plus adressé à chaque 100e enregistrement validé. Chacun a la possibilité de relayer l’opération sur le web et les réseaux sociaux. Reconnue d’utilité publique, l’Association Valentin Haüy, créée en 1889 par Maurice de La Sizeranne, devenu aveugle à l’âge de 9 ans, a pour objectif de lutter avec et pour les personnes déficientes visuelles pour la reconnaissance de leurs droits, leur participation à la vie sociale et professionnelle, le développement de leur autonomie ou encore l’information du grand public sur ce handicap.