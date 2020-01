Un baromètre évalue le rapport au sport des français

Les français connaissent les bienfaits du sport mais ne le pratiquent pas forcément. Ainsi, 21% des français, soit un sur cinq, déclarent n’avoir jamais fait de sport. C’est ce qui ressort du dernier Baromètre Sport Santé de la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV) rendu public en février dernier. Il révèle également que :

– Plus de la moitié des français (57%) pratiquent une activité sportive au moins une fois par semaine à raison de 3 heures et 24 minutes par semaine en moyenne.

– Les hommes et les plus de 55 ans sont globalement les plus sportifs, alors que les femmes, et les personnes âgées de 35 à 54 ans seraient les plus sédentaires.

– Près de la moitié des non sportifs jamais pratiqué de sport ou se sont arrêtés il y a plus de dix ans, les jeunes et les seniors étant les plus nombreux dans cette catégorie.

Autre élément, qui semble le plus préoccupant pour la FFEPGV : « 38% des 18-35 ans ne pratiquent aucun sport et il s’avère que 34 % des individus de la même tranche d’âge présentent des problèmes de surpoids ou d’obésité ».

Paradoxalement, les interviewés déclarent en grande majorité qu’ils connaissent les bienfaits d’une activité physique pour la santé. Toutefois plus d’un tiers souhaitent être mieux informés sur l’activité qui leur conviendrait le mieux, avec un taux d’autant plus élevé chez les non-sportifs (44 %), beaucoup d’entre eux déclarant également appréhender la reprise d’un sport (craintes, anxiété…).

Les arguments soulevés le plus régulièrement en faveur de la pratique d’un sport sont la perte de poids, l’envie de se muscler et d’être en bonne santé pour les personnes les plus sédentaires, alors que les plus sportifs évoquent le désir de garder la forme et de se sentir bien.

Les 5 mots que les Français associent au sport le plus souvent sont par ordre décroissant : santé, hygiène de vie, forme, effort, bien-être.