Un ascenseur pour rendre la baignade plus accessible

Rendre la baignade accessible à tous en toute autonomie, y compris aux personnes utilisant un fauteuil roulant : c’est l’objectif de l’ascenseur pour piscine et eau salée inventé par la société BSL concept, formée par une équipe de cinq ingénieurs qui se sentaient concernés par le handicap. Conçu en inox pour résister au chlore et au sel, ce système permet en effet d’entrer facilement dans un bassin d’eau et de façon complètement autonome en appuyant simplement sur un bouton. Un fauteuil étanche lui aussi en inox est également associé l’ascenseur (fauteuil Dakota en inox). Autre particularité de cet équipement, son fonctionnement n’est pas électrique, il repose sur un système hydraulique, qui utilise l’eau de la piscine.

« Nous avons d’abord regardé ce qui se faisait sur le marché et nous avons constaté qu’aucun dispositif existant ne permettait une véritable autonomie pour la baignage des personnes à mobilité réduite, racontent les concepteurs. C’est ainsi que nous avons eu l’idée de rechercher une solution innovante pour remédier à ce problème, et ce de la manière la plus simple possible. Nous avons également fait en sorte que cet appareil puisse servir aussi bien aux personnes handicapées qu’aux valides : l’ascenseur est utilisable debout ou en fauteuil, et il suffit d’une manœuvre simple pour le transformer en une échelle « classique » facilitant l’entrée et la sortie d’un bassin d’eau. Ce système coûte actuellement 9500 euros. Nous souhaitons le démocratiser au maximum, tout en restant attentifs aux évolutions possibles ».

Plus d’infos : www.bsl-concept.com et www.facebook.com/AscenseurHandicapPiscine. Tél : 06 01 39 04 94. Mail : contact@bsl-concept.com