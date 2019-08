Un artiste d’exception au salon Handica

Directement touché par le handicap, Najib, auteur compositeur et interprète, est né en Algérie. Il garde toujours dans son cœur cette filiation qui prend sa source aux portes des dunes à M’Sila. Ses thèmes voyagent entre amour et révolte, de son pays natal à la France ; terre d’accueil. Ses chansons poétiquement engagées n’ont qu’un seul but : émouvoir et apaiser.

Najib révèle dans les chasons de son nouvel album, une humanité qui va droit au but… Sa voix si particulière touche. Son chant sans artifice livre avec conviction des textes généreux, forts et intimes. Accompagné de ces trois musiciens, Najib nous transporte dans un monde dans lequel chacun trouvera ses références et sera directement ému dans son for intérieur.

« J’ai découvert la musique au lycée comme une renaissance, explique-t-il. La musique pour partager avec d’autres musiciens et par la même communier avec le public au sens large du terme, sans sectarisme de génération ni de condition sociale : la musique comme un des liens vers autrui pour le meilleur. » En 1991, le chanteur décide de pro-fessionnaliser sa passion. « J’étais semi professionnel dans un premier temps car à l’époque j’occupais un poste de responsable d’équipement jeunesse au Petit-Nanterre en région parisienne. » L’événement qui marqua le tournant décisif d’une pratique professionnelle de la musique intervient en 1999 : Najib est lauréat du FIMAHC de la fondation Handi-Thomson (aujourd’hui Thalés) qui primait les artistes touchés par le handicap et en voie de professionnalisation. Une récompense qui lui a permis de créer son label Gaïla Pröd qui a pro-duit le 1 er CD Première Génération qui fut en 2001 coup de cœur Fnac en autoproduction.

« De là ma première apparition dans l’espace du handicap a été l’invitation à la première édition du salon Handica à Lyon. S’ensuivirent les salons Autonomic de Toulouse et de Marseille pour terminer à Paris afin de témoigner de cette expérience professionnelle. Ces invitations ont consolidé ma détermination à continuer. » Aujourd’hui en 2013, bien que le label n’existe plus, il a pu, grâce au concours des musiciens qui l’accompagnent (Olivier Grosborne, Abdalatef Bouzbiba, Samir Hammouch) et du public toujours présent, produire à compte d’auteur son 2e album Les Mots de France. Ce dernier opus aborde des sujets aussi variés que le handicap, l’immigration, la paix des peuples et bien entendu l’amour. « Cela peut paraître incongru, mais je vis depuis toujours avec le handicap comme moteur et source d’innovation pour continuer à avancer. Aussi je choisis le seul chemin que je connaisse, à savoir mes propres ressources à contrario des distributions existantes. En conclusion, la seule voie pour distribuer ce dernier disque, à l’évidence, était la boite mail de l’association « Atelier des Mots et Musiques » créée avec des proches (aller à la vitesse de son handicap est l’assurance d’arriver à bon port) ». Le rendez vous est pris : Najib sera présent pendant toute la durée du salon Autonomic Handica de Lyon les 5, 6, et 7 juin.

* Disponible sur demande à ateliermm@laposte.net