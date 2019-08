Un artiste à découvrir

DORIS VALERIO, sculpteur et non-voyant, vous propose de découvrir ses œuvres au Chateau de la Forêt du 11 au 29 mars 2009 – 44 avenue du Consul Général Nordling – 93190 Livry-gargan

Vernissage et rencontre avec le public le samedi 14 mars à 11h dans les Salons du Château.

Ateliers pour les jeunes les jeudi 5 et vendredi 6 mars.

Conférence de l’artiste sur sa vie et son travail si particuliers, intitulée “Sculpture et Handicap”, le vendredi 13 mars à 18h30.

Il exposera ensuite au Musée bernard D’Agesci du 4 mai au 7 juin 2009 – 28 avenue de Limoges – 79000 NIORT

Un parcours étonnant:

* En 1998 , il reçoit le Prix du Gouverneur de la Ville de Kyoto au Japon

* En 2007, il réalise une œuvre monumentale intitulée “Rêves et Regards ” pour la fontaine située à l’entrée de la Ville de Niort.

C’est une première pour un artiste non-voyant.

* En 2009, il imagine la première représentation contemporaine de Louis Braille pour la Médiathèque de l’Association Valentin Haüy, à Paris, à l’occasion de la célébration du Bicentenaire de la naissance de Louis Braille.

A propos de DORIS : www.doris-sculpteur.blogspot.com

Contact : mobile : 06 16 96 60 97 ou e-mail : doris.valerio@laposte.net