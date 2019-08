Un appel de Passe-Muraille (Belgique)

L’asbl Passe Muraille est à la recherche d’interprètes et/ou aides à la communication en Langue des Signes. Active dans la sensibilisation aux personnes handicapées recherche des aides à la communication en Langue des Signes Francophone Belge (LSFB) et/ou en Langue des Signes Française (LSF), l’asbl recherche des personnes H/F dynamique, disponible, sérieux et motivé avec une certification minimum UF9 (ou une connaissance équivalente de la langue); pour intervenir occasionnellement en qualité d’interface lors de réunions, conférences, rencontres, … réunissant des personnes sourdes et entendantes réalisées en Belgique et en France. Pour toutes informations www.passe-muraille.be E-mail: passe-muraille@passe-muraille.be ou 065/77.03.70