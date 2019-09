Un appel aux parents

Ce livre est une mine d’or pour tous les thérapeutes, médecins, naturopathes, soignants et, plus encore, pour les parents d’enfants handicapés, pour les aider à ne pas abandonner leur enfant, en pensant qu’on ne peut rien faire de plus que ce que la médecine officielle nous propose.

Dominique Dechamps, psychomotricienne et kinésithérapeute en neurologie infantile, est animée d’une saine obstination. En digne élève d’Hippocrate, elle observe jusque dans les moindres détails le fonctionnement de l’humain porteur de tel ou tel handicap de naissance ou acquis. Point besoin de statistiques, chaque patient est un tout, un être unique. Cet être unique est pluridimensionnel, avec son corps souvent abîmé dès la naissance – quelles qu’en soient les raisons -, ses immenses capacités affectives, d’autant plus développées que l’esprit peut être en souffrance. Dominique Dechamps sait leur donner une âme, cette quatrième dimension que nous occultons si souvent, et qui, pourtant, anime (anima) tout notre être.

Ce livre est abondamment illustré de cas difficiles – depuis l’enfant en difficulté scolaire jusqu’aux enfants IMC – et donne toujours la parole aux parents, et à la mère en particulier.

« Parents, n’abandonnez pas la santé de votre enfant » par Dominique Dechamps Ed. François-Xavier de Guibert Prix public : 24,00 €