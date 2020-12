Un apéro beauté pour les femmes en situation de handicap

Listen to this article Listen to this article





Un moment esthétique lié à une expérience humaine pour apporter du glamour au monde du handicap : C’est le nouveau concept lancé par Leila, créatrice d’Only You société de Conseil en Image, et Marion Pautrot, créatrice d’ENDY & Co, marque de prêt-à-porter féminin adapté.

Elles organiseront ainsi le 1er apéro beauté à destination des femmes en situation de handicap, le dimanche 28 septembre à l’institut NAYENKA, 9 rue Turbigo, 75001 Paris.

« Ce 1er Apéro Beauté s’adresse aux femmes en situation de handicap de la région parisienne, commentent-elles. Durant quelques heures, loin des préjugés, ces femmes découvriront un lieu exclusivement consacrer à leur mise en beauté, où elles pourront pleinement se reconnecter à leur féminité, à travers des ateliers, tout en convivialité. Du bar à ongles, au massage, en passant par des conseils look, chacune pourra se faire dorloter et se faire conseiller par des experts de l’univers de la beauté et de la mode. Le phénomène des « beauty parties » existe déjà dans de nombreuses villes de France et suscite l’engouement des femmes coquettes et curieuses. Seulement, certaines femmes n’y ont pas encore accès… ».

Inscriptions et renseignements sur : www.weezevent.com/apero-beaute

Tarif : 10 euros par personne.