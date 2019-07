Un ambassadeur de l’Intégrathlon médaillé aux Jeux paralympiques de LONDRES 2012

Gautier Trésor MAKUNDA, ambassadeur du sport dans le cadre des éditions de l’Intégrathlon remporte une médaille de bronze en athlétisme au 400m cat 11.

Pour chacune des éditions de l’Intégrathlon et dans le cadre du partenariat avec la Région Ile-de-France, des athlètes handisport de haut niveau apportent leur notoriété et leur expérience afin de faire rayonner cette manifestation où valides et handicapés partagent les mêmes terrains de sport. La prochaine édition aura lieu du 22 au 26 mai 2013.

L’Intégrathlon

Cet évènement vise à favoriser l’intégration par le sport des personnes en situation de handicap. Une quarantaine d’activités sportives libres d’accès sont proposées dans les cinq communes qui composent le SEAPFA* : Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte.

(*) Syndicat d’Equipement et d’Aménagement des Pays de France et de l’ Aulnoye (93)