Expliquer le cancer aux enfants : un album illustré et poignant

Expliquer le cancer aux enfants, ce n’est pas toujours facile. Pourtant Benoit Broyart tente de le faire à travers son livre « Mon papa, ce champion », disponible depuis avril 2021.

Le cancer est depuis 2004 la première cause de mortalité prématurée en France devant les maladies cardiovasculaires. Il en est la première cause chez les hommes et la deuxième chez les femmes. Cette pathologie est due à des transformations anormales de cellules qui deviennent cancéreuses et qui forment des tumeurs. Même si son taux de mortalité baisse, son taux d’incidence augmente. Les différents cancers pouvant concerner tous les âges, il est important d’en parler et d’expliquer le cancer aux enfants.

C’est l’objectif de Benoit Broyart dans son œuvre : « Mon papa, ce champion » qui est disponible en librairie depuis avril 2021. Dans ce livre, le papa de Lilou se bat contre le cancer mais c’est aussi le reste de la famille qui combat à ses côtés. Lorsque la jeune fille apprend la maladie de son père, elle se pose un grand nombre de questions : « Qu’est-ce que cette maladie ? », « Papa va-t-il mourir ? ». Elle se demande également pourquoi il reste allongé dans le canapé et ne fait plus de sport comme avant. Mais Lilou n’est pas la seule avec des interrogations.

Un ouvrage qui apporte des réponses

« Mon papa, ce champion » n’a pas pour seule visée d’expliquer le cancer aux enfants, il a aussi pour but de répondre à ces nombreuses interrogations. Celles de l’enfant dans un premier temps mais aussi celles des adultes qui peuvent se questionner sur comment annoncer la maladie aux enfants ou encore comment vivre la perte d’un proche.

L’œuvre est également accompagnée de précieux conseils du psychologue Baptiste Fiche qui aide à aborder sereinement cette épreuve difficile. La lecture de « Mon papa, ce champion » permet de ne pas rester seul avec ses questions et face au cancer mais aide également à dire et comprendre ce que chacun ressent.

Un livre tout public écrit par des habitués du genre

Les enfants ne sont pas les seuls destinataires même si leur expliquer le cancer est la colonne vertébrale de l’ouvrage. En effet, nous avons à faire à un véritable outil de médiation à l’intention des jeunes, des familles, des associations ou même des professionnels de santé. « Mon papa, ce champion » est l’occasion de faire réfléchir et d’accompagner le jeune lecteur dans ses interrogations.

Et la réussite de ce livre, elle est forcément due à son auteur et son illustrateur que sont respectivement Benoit Broyart et Benjamin Strickler. Ces deux personnages n’en sont pas à leur coup d’essai et ont une grande expérience dans le monde de la jeunesse. Benoit Broyart a en effet écrit de nombreux romans, documentaires, scénarios de BD et albums pour la jeunesse comme : « Ma mère à deux vitesses » ou encore « Mon papy tête en l’air ». Quant à Benjamin Strickler, il est un illustrateur reconnu, pour la jeunesse et la presse et n’en finit plus de ravir petits et grands.

Pour découvrir le livre plus en détails, rendez-vous sur : https://www.presses.ehesp.fr/produit/mon-papa-ce-champion/

