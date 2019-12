En 2010, un adulte sur dix souffre d’une affection rénale, ce qui représente plus de 500 millions de malades dans le monde. L’hypertension et surtout le diabète gras, de type 2, en constante augmentation ces dernières années, sont les principaux responsables de cette évolution préoccupante. En France, la dialyse représente 2 % du budget de l’Assurance-maladie pour environ 37 000 malades. Et ce budget risque d’exploser prochainement.