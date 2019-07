Un accord sur mesure

Société de service spécialisée dans l’organisation de salon, Reed Expositions vient de signer son troisième accord d’entreprise pour l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Sandrine Thirion, responsable ressources humaines, nous présente les actions qui seront mises en place sous réserve de l’agrément de l’accord par la DIRECCT (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) des Hautes-seines*.

Quel bilan pouvez-vous tirer de votre accord précédent ?

Nous avons atteint une partie de nos objectifs avec une progression du taux d’emploi des personnes en situation de handicap via différents contrats : CDI, CDD et beaucoup de missions intérimaires.

Comment s’articule votre nouvel accord ?

Il comporte plusieurs axes prioritaires tel que le recrutement. Nous avons ainsi pour objectif d’embaucher six personnes en CDD de plus de six mois, une personne en CDI et cinq stagiaires. Bien entendu, cet objectif pourra être revu à la hausse si nous l’atteignons rapidement. Par principe, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Nous avons notamment des besoins réguliers sur nos postes de commerciaux, de communicants ou encore sur nos postes techniques sur l’organisation des salons.

Quel est votre engagement en termes de formation ?

Plusieurs formations seront proposées aux principaux acteurs de l’insertion des travailleurs en situation de handicap : correspondant santé, recruteur, service achat… L’ensemble du personnel sera, lui aussi, sensibilisé. L’accord prévoit que dans les premiers mois qui suivent sa validation, une session de sensibilisation de deux heures, à l’heure du déjeuner aura lieu avec un buffet cocktail préparé par un Ésat (Établissement et service d’aide par le travail). L’objectif est de présenter la typologie des handicaps, l’intérêt de la RQTH (Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) et la politique de l’entreprise.

Quel est le rôle du tuteur, chez Reed expositions ?

Le tuteur est un salarié volontaire qui s’implique pour faciliter l’intégration d’un collaborateur en situation de handicap. Il l’accompagne lors de certains déplacements sur le site. Il est son interlocuteur privilégié pour les questions relatives à l’entreprise mais il ne se substitue pas à sa hiérarchie, il intervient en soutien. Cette mission est ouverte à l’ensemble des salariés. Nous avons mis en place un système de gratification récompensant son investissement personnel et versée sous condition d’accepter la formation au tutorat.

Que mettez-vous en place pour inciter les travailleurs handicapés à se déclarer ?

Nous allons proposer à nos salariés en situation de handicap un accompagnement dans les démarches administratives à effectuer pour obtenir la RQTH. Nos salariés pourront également bénéficier d’une demi-journée de congés rémunérés afin de se consacrer à ces démarches.

Vous travaillez avec le secteur adapté depuis six ans. Qu’apporte le nouvel accord sur ce sujet ?

Une grande opération de communication interne devrait être mise en place en 2013 sous forme de concours. Il sera organisé dans le but de sensibiliser et d’inciter l’ensemble des collaborateurs à la sous-traitance avec le secteur protégé. Nous sommes en pleine réflexion quant aux modalités de cette action qui devrait s’étaler sur six mois.

D’autres nouveautés ?

Nous avons beaucoup été à l’écoute de nos salariés. Ainsi, nous avons pris conscience que certains salariés avaient un enfant en situation de handicap. Nous avons donc décidé que désormais, il est possible de bénéficier d’une journée complète de congés payés pour accompagner un parent dans ses démarches de soin. Nous avons construit ce texte sur du concret, des situations vécus avec nos salariés pour qu’il corresponde au mieux à notre entreprise. Nous avons vraiment voulu faire du sur mesure.

*À l’heure où nos imprimons ces lignes, l’accord a été signé par différents syndicats (CFDT, CFECGC). La DIRECCTE 92 devrait se prononcer le 30 mai.